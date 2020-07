Wizz Air Abu Dhabi start op 1 oktober 2020. In het begin zal er met twee A321neo’s worden gevlogen op zes bestemmingen vanaf Abu Dhabi: Alexandrië, Athene, Koetaisi, Larnaca, Odesa en Yerevan.

Uitbreiding

In de eerste zes maanden moet de vloot worden uitgebreid met vier A321neo’s en er moeten dan ook nog extra bestemmingen bij komen, zoals Boekarest, Boedapest, Cluj-Napoca, Katowice en Sofia. De nieuwe maatschappij is een joint venture tussen Wizz Air en Abu Dhabi Developmental Holding (ADDH).

Abu Dhabi

“Ik ben verheugd het eerste netwerk van Wizz Air Abu Dhabi aan te kondigen en de start van zijn activiteiten op 1 oktober te bevestigen. Deze aankondiging is de eerste stap van een langverwachte reis, aangezien we ons inzetten om onze aanwezigheid in Abu Dhabi te ontwikkelen. We dragen bij aan de economische diversiteitsstrategie van Abu Dhabi en bieden steeds meer betaalbare reismogelijkheden via ons lagenkostennetwerk. We waarderen de steun die we hebben gekregen van de overheid, de aangesloten organisaties en onze lokale zakenpartners in Abu Dhabi enorm”, aldus József Váradi, CEO van Wizz Air.