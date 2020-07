15.000 Delta-medewerkers melden zich aan voor vrijwillige vertrekregeling

Ruim 15.000 medewerkers van Delta Air Lines hebben zich aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling. Eerder stemden 45.000 medewerkers ook al in met tijdelijk onbetaald verlof.

Verlies

De maatschappij lijdt zwaar onder de coronacrisis. In het tweede kwartaal werd er een nettoverlies van 5,7 miljard dollar genoteerd, wat in dezelfde periode vorig jaar nog ruim 1,4 miljard dollar winst was. Ook ziet de maatschappij de toekomst sober in. Volgens CEO Ed Bastian duurt het herstel nog zo’n twee tot drie jaar.

Piloten

In de herfst verwacht de maatschappij ongeveer 7000 piloten teveel te hebben, zo bleek in mei uit een interne memo. In totaal vliegen er momenteel 14.500 piloten bij de maatschappij. Ook over een jaar, met het aantal piloten dat met pensioen zal gaan meegerekend, zal Delta nog steeds een overschot hebben van 2500 tot 3500 piloten.

Pensioen

Onlangs besloot de maatschappij alle achttien Boeing 777’s eind dit jaar met pensioen te sturen, alsmede alle MD-88’S, MD-90’S, 737-700’s en een aantal 767-300ER’s en A320’s. Hiermee moet de vloot worden vereenvoudigd en zo kunnen er zuinigere vliegtuigen worden gebruikt.