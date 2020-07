Bell Boeing levert eerste V-22 Osprey aan niet-Amerikaans leger

Bell Boeing heeft de eerste V-22 Osprey geleverd aan Japan. De Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) is de eerste gebruiker van de V-22 buiten het Amerikaanse leger.

Mijlpaal

“De levering van de eerste Japanse V-22 is een belangrijke mijlpaal en vertegenwoordigt onze sterke samenwerking met de Japanse regering”, zegt Shane Openshaw, vice-president van Tiltrotor Programs en plaatsvervangend programmadirecteur van Bell Boeing. “Het vermogen van de Osprey om de zwaarste missies uit te voeren in de meest uitdagende operationele omgevingen zal een nieuwe vorm geven aan wat mogelijk is voor de Japan Ground Self Defense Force.”

Missies

De V-22 kan meerdere missies uitvoeren die niet mogelijk zijn met traditionele rotorcraft- of fixed-wing vliegtuigen, wat de missie-efficiëntie moet verbeteren en de logistieke kosten moet verlagen. De Japanse V-22 heeft volgens Bell Boeing een unieke configuratie met een klantspecifiek communicatiesysteem.

Onderhoud

Het toestel is bestand tegen corrosie en moet daarmee de kosten verlagen van langdurig onderhoud. JGSDF-serviceleden hebben de afgelopen maand met Amerikaanse mariniers getraind om het toestel onder de knie te krijgen.