Business class reizigers BA kunnen tijdelijk de first lounge in

Totdat alle lounges van British Airways open zijn, kunnen Business class passagiers en klanten die in Club World reizen, gebruikmaken van de First lounge, zo meldt een woordvoerder van de maatschappij aan Up in the Sky.

Lounges

Begin juli is de maatschappij begonnen met het gefaseerd openen van de First- en Arrivals-lounges in terminal 5 op Heathrow. Andere lounges zullen in juli en begin augustus opengaan, naarmate het aantal vluchten geleidelijk toeneemt. Tot die tijd kan er dus gebruik worden gemaakt van de First lounge.

Scannen

De maatschappij start ook testen met contactloze toegangspoortjes waardoor klanten hun eigen boarding pass kunnen scannen om de lounge te betreden. Bij binnenkomst krijgen klanten een kaart om op hun stoel te plaatsen wanneer ze vertrekken, zodat schoonmakers de zithoek na elk gebruik grondig kunnen reinigen. In de lounge vinden klanten ook een aantal sanitaire stations en afstandsmarkeringen. Badkamers en douchefaciliteiten worden na elk gebruik zorgvuldig schoongemaakt.

Maaltijden

Eten en drinken kan worden besteld via een nieuwe online service die vanaf de lounge toegankelijk is. De bestelling wordt dan naar de klant toegebracht. Het terrasgedeelte in de First lounge wordt omgebouwd tot een Concorde Terrace en is tijdelijk alleen beschikbaar voor gebruik door de First lounge-klanten van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers worden voorafgaand aan de reis op de hoogte gesteld van de mogelijkheden om de lounge te gebruiken.