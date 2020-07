Defensie traint troepeninzet met luchtsteun rond De Peel

Militairen van de landmacht oefenen met inzet in de omgeving van Vliegbasis De Peel om zich voor te bereiden op uitzendingen. In bepaalde situaties wordt er om luchtsteun gevraagd; deze procedures zullen ook geoefend worden.

Toestellen

Er zullen een aantal verschillende vliegtuigen te zien zijn bij de oefeningen: F-16’s, Apache-gevechtshelikopters, Tornado-gevechtsvliegtuigen en Albatros-trainingsvliegtuigen. Er wordt samengewerkt tussen de landmacht, luchtmacht en buitenlandse partners.

Vliegbewegingen

De luchtmacht probeert de vliegbewegingen zoveel mogelijk te verdelen om geluidsoverlast te beperken, maar dat lukt niet altijd, zegt Defensie. Via een speciaal daarvoor ingerichte website is meer informatie over de vliegbewegingen te vinden en overlast kan worden gemeld via een klachtenformulier. De vliegbewegingen duren uiterlijk tot donderdag 16 juli 17 uur ‘s middags.