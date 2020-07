Eurowings: binnenkort mondkapjes van tevoren bij boeking bestellen

Klanten van Eurowings kunnen binnenkort bij het boeken van een vliegticket een Stay-Safe pakket aanschaffen. Hierin zit onder meer een mondkapje en andere gezichtsbescherming.

Wedstrijd

Het idee komt van Anna-Lena Drewitz, medewerker van Lufthansa Group Business Services. Onlangs zette Eurowings een ideeënwedstrijd open met de naam ‘Ideas get Wings’. Er kwamen ongeveer honderd inzendingen, waaruit volgens de maatschappij beste twee zijn gekozen en worden geïmplementeerd.

Stay-Safe pakket

Drewitz kwam met het idee nadat ze ondervond dat het belangrijkste criterium voor reizigers niet de laagste prijs is, maar de mate van veiligheid en een comfortabel gevoel op reis. Passagiers moeten volgens haar individueel kunnen beslissen welke bijproducten zij toevoegen om hun vlucht zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. Binnenkort kunnen Eurowings-reizigers dus van tevoren gezichtsbescherming bijbestellen of zelfs een vrije middelste stoel. Er is nog geen exacte datum genoemd voor de start van het project.

Check-in

Het tweede idee dat heeft gewonnen komt van de start-up Linistry uit Boedapest. Zij hebben een manier bedacht om processen zoals het inchecken en instappen te optimaliseren ten tijde van corona. Om wachtrijen te verminderen, de social distancing te bewaren en drukte te vermijden, is er een virtueel systeem ontwikkeld dat onder meer gepersonaliseerde instap- of incheck-slots voor elke passagier moet genereren. Hiermee kunnen klanten bepaalde tijden boeken om in te checken of in te stappen. Eurowings wil dit systeem in oktober testen en daarna implementeren.