Helvetic Airways verruilt E190-E2’s voor grotere variant

Het Zwitserse Helvetic Airways verruilt vier E190-E2’s die nog op bestelling staan voor de grotere variant E195-E2. De order werd in september 2018 bekend gemaakt en omvatte twaalf E190-E2’s, waarvan er al vijf zijn geleverd. Bij het contract zat een optie voor de aanschaf van twaalf extra toestellen en om (een gedeelte) van de vliegtuigen om te ruilen voor de E195-E2.

Levering

De levering van de zeven overige toestellen – waaronder de vier E195-E2’s – moet eind 2021 voltooid zijn. Het merendeel wordt in de eerste helft van 2021 geleverd. Met de conversies erbij, heeft de bestelling een waarde van 1,25 miljard dollar.

Configuratie

De E195-E2’s van Helvetic worden geconfigureerd met 134 stoelen en de E190-E2’s met 110 stoelen. “Dit geeft Helvetic Airways de mogelijkheid om hun aanbod voor luchtvaartmaatschappijen en andere klanten te wijzigen om aan de werkelijke passagiersvraag voor elke vlucht te voldoen; zeer nuttig in de huidige omgeving waarin de vraag aanzienlijke schommelingen vertoont”, schrijft Embraer in een persbericht.

Duurzamer

De E2-varianten hebben een gemeenschappelijke cockpit, waardoor de piloten in elk E2-toestel mogen vliegen. De E195-E2 is duurzamer en stiller dan de E190. Er wordt tien procent minder brandstof gebruikt en de CO2-uitstoot per passagier is dertig procent lager. Verder is het toestel volgens de bouwer 48 procent stiller dan de E190.