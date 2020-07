Internationaal Gerechtshof: blokkade Qatar door golfstaten is illegaal

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de blokkade van Qatarese maatschappijen door Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten illegaal is. De blokkade stamt uit 2017. Ook Saoedi-Arabië blokkeert het luchtruim voor Qatar, maar vanwege een niet ondertekend verdrag is dit niet illegaal.

Blokkade

De landen verbieden Qatarese maatschappijen te landen op hun grondgebied en door hun luchtruim te vliegen. Sinds de blokkade werden er daardoor bijna twintig bestemmingen niet meer aangevlogen door Qatar Airways. Overvliegen werd alleen nog door Bahrein toegestaan, maar landen niet. Dit is voor Qatar Airways de enige mogelijkheid om van en naar Doha te vliegen, omdat het luchtruim van Qatar is ingesloten door die landen.

ICAO

De maatschappij stapte al naar de International Civil Aviation Organization (ICAO), maar dat was tevergeefs. Hoewel de ICAO Qatar Airways in het gelijk stelde, trokken de landen die de blokkade opleggen de jurisdictie van de ICAO hierover in twijfel. Het Internationaal Gerechtshof heeft nu geoordeeld dat de blokkade illegaal is en dat de ICAO voldoende jurisdictie heeft om te voorkomen dat landen het luchtruim blokkeren.

Saoedi-Arabië

De blokkade is in strijd met het International Air Services Transit Agreement (IASTA). Elke ondertekenaar garandeert de andere landen “het privilege om over haar territorium te vliegen zonder te landen.” De landen die de blokkade oplegden, hebben het IASTA-verdrag ook getekend, met uitzondering van Saoedi-Arabië. Dit land kan dus wel het luchtruim blokkeren.

Verder lezen?

Lees ook onderstaande analyse uit 2017 over de blokkade. Niet alleen Qatar Airways werd getroffen door de ban, maar ook andere maatschappijen zoals Oman Air. Wat opvalt is dat ook de VAE hiertoe besloten. Zowel Emirates als Etihad komen namelijk uit de VAE en zij zijn voorvechters van Open Skies. Hoe minder beperkingen, hoe meer vluchten ze kunnen inzetten om te kunnen groeien. Het besluit om het luchtruim te blokkeren staat juist haaks op het Open Skies-verdrag.