Nederland is twee F-35’s rijker

Er zijn deze week twee nieuwe F-35’s geland op Vliegbasis Leeuwarden, vanwege de coronasituatie met enige vertraging. De toestellen zijn in Italië geproduceerd, waar een lockdown was ingesteld. Dit had onder andere invloed op de testvluchten.

F-16’s

Dinsdag konden toestellen F-011 en F-012 koers zetten vanaf de fabriek in Cameri naar Leeuwarden. De luchtmacht zegt de nieuwe jachtvliegtuigen hard nodig te hebben. Van de ooit 213 aangeschafte F-16’s zijn er nu nog geen 60 meer over. Bovendien is een deel daarvan niet meer operationeel inzetbaar. Dat komt bijvoorbeeld door de intensieve inzet in missiegebied.

Bestelling

Nederland heeft in totaal 46 F-35’s besteld. Met de nieuwe toestellen beschikt Defensie nu over twaalf F-35’s. Daarvan staan er vier in Leeuwarden en de andere toestellen worden in de Verenigde Staten gebruikt voor het opleiden en trainen van jachtvliegers.

Bouw

Fabrikant Leonardo bouwt in Cameri in ieder geval 29 F-35’s. Acht toestellen zijn in Amerika gebouwd (en zijn daar nog). Daarmee komt het totaal aantal uit op 37 toestellen, maar de Nederlandse regering besloot nog negen extra vliegtuigen te bestellen, waardoor de totale bestelling op 46 vliegtuigen staat.

Lockdown

Vanwege de lockdown in Italië was het lastiger om testvluchten te maken, bijvoorbeeld doordat de testvliegers uit het Amerikaanse Fort Worth moesten komen. Uiteindelijk lukte het op een Covid-19 bestendige wijze. Hiervoor werkten Lockheed, het F-35 Joint Program Office in Amerika en de krijgsmachten van Nederland en Italië samen. Defensie zette onder meer militair transport in.