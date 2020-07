Defensie plaatst F-16 op de Koninklijke Militaire Academie

Defensie heeft een Nederlandse F-16 als poortwachter bij de entree van het kasteel van Breda, waar de Koninklijke Militaire Academie gevestigd is, geplaatst.

Traditie

Bij elke Nederlandse vliegbasis staat een toestel dat ooit dienst heeft gedaan bij de koninklijke luchtmacht. De toestellen, die ook wel de poortwachter worden genoemd, moeten de militaire historie levend houden.

Toestel

De F-16 die in Breda is geplaatst, met registratie J-866, heeft in 38 dienstjaren 5.713 vlieguren gemaakt. Het toestel is toen het werd gepensioneerd gestript van alle herbruikbare, mogelijk schadelijke of vertrouwelijke systemen. Het vliegtuig is vervolgens naar Breda vervoerd.

