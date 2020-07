Economy is business! | Column Goof

U zit in de economy. Naast u zit een dikke Amerikaan die gisteren knoflook heeft gegeten. ‘Elf uur gaat dat feestje duren’, bedenkt u zich. Van dat vooruitzicht wordt u niet vrolijk.

De purser komt melden dat u voor veertig euro naar business kunt. Dat doet u meteen. Maar doet u het ook als u honderdveertig moet bijbetalen? Of vìjfhonderdveertig?

Ik hoorde van een bevriende piloot dat bij zijn airline de economy soms overvolis, terwijl de businessclass half leeg is. Waarom is er geen veiling van die lege plekken in de economy? Zou een leuk ritueel kunnen zijn aan het begin van elke intercontinentale vlucht.

Gebeurt niet. Want dat is tegen alle regels van yield management. Vertelde een vriend van me die economie geeft op een middelbare school. Yield management schijnt het toverwoord te zijn.

Ik heb net zes keer de yield management-pagina gelezen van Wikipedia en ik begreep er geen bal van. Een soort Jomanda-wartaal. Ik belde die vriend. Hij legde het me uit, maar ik begreep er nog steeds niks van.

Ik denk eerlijk gezegd dat nìemand het begrijpt. Ik denk dat een of andere slimmerik rond de eeuwwisseling een computerprogrammaatje voor airline-pricing geschreven. Een soort Windows. Iedereen gebruikt het, maar niemand begrijpt het, en niemand kan het openen.

Misschien dat daar nu met die corona ook eens iets aan kan gebeuren?

Goof Bakker

Additional facts

Kent u het verhaal van de verfwinkel? Moet u eens lezen. Daarbij wordt iemand die verf wil kopen om zijn huis te schilderen toegesproken als een airline-passagier. Totale gekte, lees maar eens.

https://www.travelweekly.com/Agent-Life/If-airlines-sold-paint

Een vriend van me met vrouw en drie kinderen betaalt sowieso altijd vier keer zo veel als ik. Nou ben ik niet arm, maar ik heb het er gewoon nooit voor over, vier keer de prijs of zo. Voor hem is dat met een modaal inkomen standaard.

Welk bedrag zou u maximaal uitgeven voor zo’n upgrade? Interessant om dat te vergelijken met collega’s, of in de kroeg. Wonderlijk wat mensen (niet) voor dingen over hebben.

Proeflezeres Annaliza: “Alitalia doet het al jaren, één dag voor je vlucht en dan mag je een bod uitbrengen. Is echt leuk. Minimale bod is meestal negentig euro.”

Proeflezer Giel: “Ik ben een keer bij Revenue Management van KLM geweest. Geweldig interessant. Daar draait het dus helemaal om yield management. Uitgebreide data analyses over wie wanneer hoeveel wil betalen. Het ging mij ook deels de pet te boven, maar zaken die ik meteen begrijp vind ik meestal niet ‘geweldig interessant’. Over de business class: je kunt volgens mij bij het inchecken vragen of het mogelijk is om een upgrade te krijgen. Het prijskaartje verschilt. Ik heb het wel eens met mijn vader gedaan, met zijn frequent flyer punten. Dat er niet voor wordt geadverteerd is denk ik omdat de passagiers die het volle pond hebben betaald kunnen zien dat ze naast iemand zitten die maar een tiende heeft betaald. Of het echt zo is weet ik niet, maar dat kan ik mij zo voorstellen. Ik kan mij herinneren dat wij het ooit hebben gehad over dat business class de beste manier is om je succes te laten zien. Iedereen ziet dat jij voorin zit. In een Lamborghini ziet niemand jouw gezicht. Achter de hoge heggen van Hollywoodse villa’s ziet ook niemand dat jij het bent.”

Proeflezer Joeri: “Bij een flink aantal maatschappijen kan je wel van te voren (online) bieden op een business upgrade.”

Proeflezer purser Petra: “Op zich een leuk idee als je met een veiling de overgebleven C-class gaat verkopen. Alleen nadeel dat binnen de kortste keren iedereen dat weet. En daardoor wordt er (op voorhand) geen enkele C class stoel meer verkocht. Want die business class mensen gaan dan natuurlijk ook liever meedoen met de veiling. Zij zijn dan veel goedkoper uit. Daardoor wordt er dan geen enkele C class stoel meer verkocht vóórdat de veiling gaat beginnen. Dan wordt het dus toch een verliespost. Lijkt mij… Misschien is dat wel dat yield management? Of klink ik nu ook als yomanda?😜🤣🤣”

Proeflezer Herman: “Ik zou die software geschreven kunnen hebben. Soortgelijke software heb ik wel gemaakt voor productiebedrijven, waarbij inzichtelijk gemaakt kon worden dat het soms voordelig kan zijn als je producten met verlies verkoopt!”