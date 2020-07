KLM heropent route naar Southampton na anderhalf jaar

De KLM heeft aangekondigd vanaf 31 augustus weer tussen Schiphol en Southampton te vliegen. Op de route wordt een Embraer 175 ingezet. Southampton is de zeventiende bestemming van de KLM in het Verenigd Koninkrijk.

Heropening

In 2016 begon de KLM met vluchten naar Southampton, destijds met een Fokker 70. In maart 2019 werd de route naar Southampton vanwege de financiële vooruitzichten geschrapt. Het is aannemelijk dat de KLM de route rendabeler acht nu Flybe, de enige concurrent op de route, failliet is.

Strategie

Het openen van de nieuwe route is opmerkelijk gezien de beperkte hoeveelheid vluchten die nog worden uitgevoerd en een geringe stroom reizigers. De terugkeer naar Southampton past volgens de KLM echter in de strategie die de maatschappij hanteert bij het heropbouwen van haar netwerk. De KLM wil zo snel mogelijk weer naar zoveel mogelijk bestemmingen vliegen, wel met een lagere frequentie dan in een normale situatie.

Vluchten

Er zal dagelijks tussen Amsterdam en Southampton worden gevlogen. KL0919 vertrekt om 16:35 uur uit Amsterdam en arriveert om 16:45 uur in Southampton. Het toestel vertrekt 35 minuten later, om 17:20 uur weer naar Amsterdam waar het om 19:35 uur arriveert als KL0920.