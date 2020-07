Lufthansa richt nieuwe dochter op

Lufthansa is bezig met het aanvragen van een AOC, een Air Operators Certificate, voor haar nieuwe dochteronderneming ‘Ocean’, zo melden verschillende internationale media.

Vakantie

De nieuwe maatschappij zal vermoedelijk primair intercontinentale vakantievluchten uitvoeren, een markt waar Lufthansa met dochter Eurowings al thuis is. Een jaar geleden werd echter bekend dat Eurowings niet doorgaat met haar langeafstandsvluchten maar zich voortaan zal focussen om de Europese markt.

Netwerk

‘Ocean’ zou vanaf 2022 de lucht in gaan met een vloot van elf vliegtuigen. De maatschappij zou vanuit Düsseldorf, Frankfurt en München naar veel bestemmingen moeten vliegen die momenteel nog bediend worden door Eurowings.

Merk

Of de nieuwe luchtvaartmaatschappij ooit de lucht in zal gaan als ‘Ocean’ is onbekend. De naam is vooralsnog alleen gebruikt bij de aanvraag van een vliegvergunning, iets wat vaak losstaat van de naam die daadwerkelijk op de vliegtuigen verschijnt.