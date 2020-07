Politievliegtuig verongelukt in Oost-Turkije

Een Turks politievliegtuig is in het oosten van Turkije op 2200 meter hoogte gecrasht tegen een berg in de provincie Van.

Crash

Het vliegtuig, dat toebehoort aan de Turkse veiligheidsdienst, stortte woensdagavond neer tegen de Artos, een berg in het oosten van Turkije. De inzittenden van het toestel hadden om iets na 22.30 uur voor het laatst contact met de verkeerstoren van het vliegveld vanwaar het vliegtuig was vertrokken. Nog geen kwartier later viel alle communicatie weg en verdween het toestel van de radar. Bij de crash zijn zeven inzittenden overleden, waaronder twee piloten.

Onderzoek

Sinds maandag werd het vliegtuig gebruikt voor een verkennings- en surveillancemissie boven de provincies Van en Hakkari, in de buurt van de Iraanse grens. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens Süleyman Soylu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, wordt deze momenteel door deskundigen onderzocht.