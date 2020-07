Zo bouwt Airbus een reguliere A330 om tot een A330 MRTT | Video

De Airbus A330 MRTT is voor Nederland de opvolger van de KDC-10. Het nieuwe tankvliegtuig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zo ook het transport van personen of goederen. De MRTT begint als een reguliere A330 en wordt vervolgens uitgebreid gemodificeerd. In de onderstaande video laat Airbus zien hoe dat in zijn werk gaat.

Help Up de crisis door! en word vriend Ook Up in the Sky heeft het moeilijk door de economische impact van het Coronavirus. Ben je fan van Up? Dan kan je ons helpen. Met een Ook Up in the Sky heeft het moeilijk door de economische impact van het Coronavirus. Ben je fan van Up? Dan kan je ons helpen. Met een kleine bijdrage van 5 euro zijn wij al enorm blij! Geef je wat meer, dan krijg je er extra’s voor terug. Als je 24 euro doneert, dan schotelen wij je geen advertenties meer voor. Als je een nog grotere vriend wordt, dan sturen we je ook nog eens een code waarmee je gratis ons fotoboek Schiphol.jpg kan bestellen. Wie wil er nou geen vriend van ons worden?