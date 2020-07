British Airways faseert Boeing 747’s per direct uit

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways heeft besloten per direct afscheid te nemen van haar volledige Boeing 747-vloot, zo blijkt uit een intern bericht. De vloot bestond uit 28 vliegtuigen, alle van het type 747-400.

Gedateerd

Het afscheid van ‘the Queen of the Skies’ komt niet onverwacht. De impact van het coronavirus zorgt voor een versnelde uitfasering van grote passagiersvliegtuigen, de Boeing 747 is voornamelijk te groot en te inefficiënt. Oorspronkelijk zouden de Jumbojets pas in 2024 uitgefaseerd worden, om dan vervangen te worden door onder andere de Boeing 777X.

Wat er gebeurt met de Boeings is nog onduidelijk. Er bestaat een kans dat met name de jongere exemplaren een tweede leven krijgen als vrachtvliegtuig, gezien de hoge vraag naar luchtvracht.

Quarantaine

Luchtvaartmaatschappijen uit het Verenigd Koninkrijk hebben moeite de operaties weer op te starten omdat arriverende passagiers uit een groot aantal landen verplicht twee weken in quarantaine moeten. Passagiers uit Nederland zijn sinds 10 juli echter niet meer verplicht om in quarantaine te gaan. De verplichte quarantaine is een doorn in het oog van veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair en British Airways.