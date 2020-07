Slechts 30 Boeing 747’s voor passagiers operationeel

In heel de wereld zijn er momenteel slechts dertig Boeing 747’s in passagiersuitvoering operationeel. Dat blijkt uit data van Cirium.

Boeing 747’s

In totaal zijn er op dit moment 502 Boeing 747’s die vliegen, aan de grond staan of door maatschappijen zijn besteld. Het gaat daarbij om 162 passagiers-747’s en 347 vrachtuitvoeringen. Momenteel zijn er echter maar 30 van deze passagiersuitvoeringen operationeel. Dat is slechts 19 procent van het geheel. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben viermotorige vliegtuigen aan de grond gezet in verband met de coronacrisis. Naast de 747’s gaat het daarbij ook om voornamelijk de Airbus A380’s en A340’s.

Vracht

Wat betreft vrachtvervoer is de situatie geheel anders. De vraag naar vrachtvervoer is in de afgelopen maanden gestegen, nu er veel minder vracht kan worden vervoerd aan boord van passagiersvliegtuigen. Slechts 24 vracht-747’s staan nu aan de grond. 308 toestellen, ofwel 89 procent van het totale aantal vrachtuitvoeringen, worden momenteel gebruikt. Vijftien 747’s zijn nog in bestelling. Vooralsnog heeft Boeing dit jaar één 747 geleverd.