Tweede bommelding voor Ryanair in een week

Voor de tweede keer deze week heeft een vliegtuig van Ryanair met een bommelding te maken gehad.

Oslo

Het gaat om vlucht FR1392, die gepland was om vanochtend om 09:40 uur van Londen Stansted naar Oslo te vliegen. Nadat de bommelding werd ontdekt is het toestel om 12:31 uur veilig geland in Oslo. Er zijn geen passagiers gewond geraakt. Het incident wordt momenteel door de Noorse politie nader onderzocht. Het is de tweede keer deze week dat Ryanair te maken heeft gekregen met een bommelding.

In-flight

Rond 12:30 uur tweette de Noorse politie dat de Ryanair-vlucht de bommelding ontving terwijl het toestel al in de lucht was. De politie gaf aan dat het vliegtuig veilig is geland en dat agenten in grote getale aanwezig zijn op de luchthaven. Na de landing zijn de passagiers geëvacueerd. Om 13:15 uur werd bevestigd dat alle passagiers het toestel hadden verlaten en in bussen verder werden vervoerd.

#Oslolufthavn. Et fly fra Ryanair har mottatt en bombetrussel mens det var i lufta. Flyet har landet trygt på rullebanen. Situasjonen er uavklart. Vi er på stedet med store styrker. — Politiet i Øst (@politietost) July 17, 2020