Met je darling in de Starling

Verduurzaming van de business aviation staat nog in de kinderschoenen. Zakenjets hebben veelal een groot vliegbereik nodig en dat staat per definitie op gespannen voet met een batterij elektrische aandrijving. Waterstof is op den duur wellicht wel een mogelijkheid, maar voor de korte termijn lijkt een hybride aandrijving het maximaal haalbare. De Pegasus vertical business jet uit Zuid-Afrika en de Amerikaanse TriFan 600 kiezen allebei voor laatst genoemde oplossing. Dat geldt ook voor de Starling Jet van Samad Aerospace, die in dit artikel centraal staat.

Cleantech

Samad Aerospace is een luchtvaart start up, gevestigd op het bekende testvliegveld Cranfield ten noordwesten van Londen. Het bedrijf is opgericht door en staat onder leiding van Seyed Mohensi. Deze vliegtuigbouwkundig ingenieur is gespecialiseerd in aerospace propulsion en gepromoveerd in de gasturbine technologie. De ondernemer heeft onder andere voor Siemens en ExxonMobil gewerkt. Hij is de voormalige directeur van Samad Power, het eerste cleantech bedrijf in Groot-Brittannië.

(c) Samad Aerospace

Familie

De Britse fabrikant wil volgens zijn website een revolutie teweeg brengen in de manier waarop mensen en goederen over de hele wereld vliegen. Daarom werkt een groep van experts op het gebied van aerodynamica, vliegtuigontwerp en voortstuwing samen om een familie van vliegtuigen te ontwerpen: veiliger dan een auto, flexibel, milieuvriendelijk en luxueus. Door gebruik te maken van technieken om verticaal te starten en landen, is er haast sprake van deur tot deur vervoer. En gebruikers krijgen daardoor iets heel belangrijks terug: tijd.

Uitstoot

Het hybride toestel heeft een 50% lagere CO2-uitstoot dan een vliegtuig met conventionele motoren. De bizjet krijgt een capaciteit van 10 zitplaatsen: negen voor de passagiers en een voor de piloot. De kruissnelheid bedraagt 740 kilometer per uur en het vliegbereik ligt tussen de 1.450 en 2.414 kilometer. Een rechtstreekse trans-Atlantische vlucht behoort dus nog niet tot de mogelijkheden.

(c) Samad Aerospace

Opladen

De hybride bizjet van Samad zit ingenieus in elkaar. Wanneer de gasturbine in cruisemodus wordt gebruikt, helpt deze bij het opladen van batterijen. Het vliegtuig heeft vaste vleugels en een V-staart. Drie straalmotoren zijn boven de vleugels en staart bevestigd. Om verticaal te kunnen opstijgen en landen opent de romp schuifluiken. Twee motoren op de vleugels kantelen dan 90 graden voor verticale stuwkracht. Het toestel wordt bediend via fly-by-wire. Autonoom vliegen is in een later stadium voorzien.

(c) Samad Aerospace

Singapore

De Starling Jet werd voor het eerst aangekondigd op de Singapore Air Show in de winter van 2018. Samad Aerospace hoopt het hybride zakenvliegtuig in 2024 in de lucht te hebben. Het toestel moet ongeveer 9 miljoen euro gaan kosten. Het bedrijf heeft ook plannen voor een volledig elektrische variant, de e-Starling. Het aantal zitplaatsen, de kruissnelheid en het vliegbereik gaan dan wel (fors) naar beneden. Bovendien komt er een luxueuze elektrische tweezitter op de markt, de Q22.

(c) Samad Aerospace