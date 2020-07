Piloten Icelandair moeten invallen voor ontslagen cabinepersoneel

Icelandair heeft al haar cabinepersoneel ontslagen. De piloten moeten nu zorgen voor de veiligheid aan boord.

Ontslagen

De IJslandse maatschappij heeft besloten om al het cabinepersoneel te ontslaan nadat het niet lukte om nieuwe collectieve afspraken te maken. Icelandair wilde nieuwe arbeidscontracten sluiten als onderdeel van een herstructureringsplan om de liquiditeit te verstevigen. De ontslagen werden bekend nadat gesprekken met de vakbond FFI op niets uitliepen.

Piloten

Nu er in totaal 938 stewards en stewardessen zijn ontslagen, kijkt de maatschappij naar andere opties om de service en veiligheid in de cabine in de gaten te houden. Vanaf 20 juli zullen piloten daarom de taken van het cabinepersoneel overnemen. Het gaat, gezien de maatregelen rondom het coronavirus, daarbij niet om veel service, maar voornamelijk om de veiligheid. Icelandair heeft niet aangegeven hoe lang de situatie zo zal blijven.