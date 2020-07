TUI lanceert COVID Care Service

Reisorganisatie TUI is een nieuwe service gestart die vakantiegangers garantie moet geven op ondersteuning bij corona-gerelateerde problemen.

Service

Met de COVID Care Service staat TUI garant voor begeleiding en financiële tussenkomst bij verschillende situaties op de bestemming. Het gaat daarbij om:

Terugbetaling van een COVID-19-test voor wie symptomen vertoont

Medische hulp indien bij een vakantieganger tijdens de vakantie COVID-19 wordt vastgesteld

Terugbetaling van de kosten voor het hele reisgezelschap voor een verlengd verblijf en een nieuwe terugvlucht indien de reiziger wordt opgedragen in quarantaine te gaan

Dekking van de kosten voor een medisch noodzakelijke repatriëring bij een positieve COVID-19-test

Een 24/7 noodnummer en app voor medische assistentie

Boekingen

De service is van toepassing op alle nieuwe en al bestaande boekingen, en is inbegrepen bij de pakketprijs van de reis. De service wordt tot 31 december 2020 aangeboden. Indien een reiziger symptomen vertoon tijdens de reis dekt de service de kosten voor het afnemen van een test. Indien de test positief is, dan zijn ook de kosten van eventuele medische hulp of een medisch noodzakelijke repatriëring gedekt.