Boeing kampt met dreamliner overschot

Boeing heeft door overproductie een grote hoeveelheid 787’s rond haar fabrieken geparkeerd staan. Maatschappijen willen de toestellen voorlopig nog niet afnemen.

Productie

Om de verliezen van de 737 MAX, die sinds maart 2019 aan de grond staat, te compenseren heeft Boeing de productie van de 787 verhoogd. Elke maand rollen er nu veertien dreamliners van de band bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, een recordhoeveelheid voor een widebody toestel.

Afleveringen

Luchtvaartmaatschappijen willen, voornamelijk vanwege de coronacrisis, de bestelde toestellen nog niet in ontvangst nemen. De overtollige vliegtuigen parkeert Boeing overal waar ruimte is. Toestellen staan onder andere rond de fabriekspanden, op een oude landingsbaan en op een parkeerplaats voor werknemers. Door het gebrek aan ruimte zijn verschillende vliegtuigen al opgeslagen in de woestijn bij Victorville, in de Amerikaanse staat Californië.