Lege middenstoel bij steeds meer maatschappijen te koop

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden reizigers de mogelijkheid om een lege middenstoel te reserveren. Alhoewel sommige reizigers enthousiast zijn over de optie, is er ook steeds meer kritiek op de maatschappijen die de lege middenstoelen verkopen.

Kritiek

De kritiek uit zich duidelijk in India, waar budgetvlieger IndiGo airlines begonnen is met de verkoop van lege middenstoelen. In India is veel kritiek geweest op de aankondiging van IndiGo. Wat hier mogelijk een rol bij heeft gespeeld is de zeer strenge lockdown die in India van kracht is geweest. IndiGo wordt samen met andere Indiase maatschappijen beschuldigd van het misbruik maken van de angst voor besmetting die onder de Indiase bevolking heerst.

Europa

De meeste Europese maatschappijen houden de middelste stoelen niet vrij. Om passagiers toch de mogelijkheid te bieden afstand te houden kunnen reizigers bij Lufthansa binnenkort mogelijk een lege middenstoel reserveren. De lege middenstoel zal vermoedelijk alleen op langeafstandsvluchten beschikbaar zijn.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten bieden veel maatschappijen reizigers standaard een lege middenstoel, daarvoor hoeft niet bijbetaald te worden. Sommige maatschappijen kiezen ervoor om slechts tweederde van de beschikbare stoelen te verkopen. Zo kunnen mensen naast elkaar zitten als zij dat willen, maar is het altijd mogelijk om afstand te houden van andere reizigers.

Nederland

In Nederland zijn er nog geen maatschappijen die lege middenstoelen verkopen. Wel hebben veel maatschappijen aangegeven groepen reizigers zoveel mogelijk bij elkaar te houden om zo contact met vreemden aan boord te minimaliseren.