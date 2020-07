2 militairen overlijden bij crash NH90 Aruba

Bij een crash met een NH90 van de Koninklijke Marine zijn twee militairen om het leven gekomen. Het incident gebeurde zondag aan het einde van een kustwachtpatrouille boven de Caribische Zee, vlakbij Aruba.

Inzittenden

De 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies zijn om het leven gekomen bij de crash. Beide militairen hebben de rang van luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie. Twee andere inzittende bemanningsleden hebben geen ernstig fysiek letsel opgelopen.

Eerste hulp

Rond 14:30 uur (lokale tijd) crashte het toestel in het water op zo’n 12,5 kilometer afstand van de kust van Aruba. Nadat de militairen uit de helikopter werden gehaald is meteen eerste hulp toegediend en nog geprobeerd hen te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Zwarte doos

De NH90 maakt deel uit van patrouillevaartuig Zr. Ms. Groningen. Een kustwachthelikopter en een duikteam van Defensie ondersteunen Zr.Ms. Groningen om de NH90 veilig te stellen. Daarbij heeft vooral de zwarte doos prioriteit. Maar harde wind, hoge golven, een sterke stroming en de duisternis maken het zoeken niet gemakkelijk, zei Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vanochtend tijdens een persconferentie in Den Haag.

Onderzoek

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Verder onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie moet daar duidelijkheid in brengen. Voorlopig blijft de hele Nederlandse NH90 vloot aan de grond.

Black hole

Na het incident werd er een zogeheten black hole afgekondigd voor Zr. Ms. Groningen. Dat houdt in dat de bemanning niet vrij mocht communiceren met de buitenwereld om zo te voorkomen dat nabestaanden via anderen overvallen zouden worden met dit nieuws.