Corona-kredietsysteem Air New Zealand vanaf nu online

Air New Zealand heeft een systeem geïmplementeerd waardoor het mogelijk wordt voor klanten om online hun krediet van een door corona geannuleerde vlucht online te beheren.

Tegoed

De nieuwe tool moet meer dan 300.000 klanten in staat stellen om bijvoorbeeld de uitsplitsing van hun tegoed te bekijken, inclusief stoelkeuze of CO2-compensatie en hun tegoed kan worden gebruikt om nieuwe vluchten te boeken. Voorheen kon dit alleen door te bellen de klantenservice.

Geduld

“We weten dat dit niet snel is opgelost en we willen onze klanten bedanken voor hun geduld. Vóór Covid-19 hadden we niet de systemen voor klanten om credits op deze schaal in te wisselen, dus hebben onze teams deze langetermijnoplossing helemaal opnieuw moeten bouwen”, aldus Cam Wallace, CCO bij Air New Zealand.

Doorontwikkeling

De komende maanden ontwikkelt de maatschappij het systeem door om de zelfbediening en het gebruiksgemak te vergroten. Momenteel kan de online tool alleen krediet verwerken van een enkele boeking. Air New Zealand wil er voor zorgen dat dit ook mogelijk wordt dat het krediet van meerdere vluchten wordt gecombineerd. Klanten die meerdere vluchten hebben geboekt moeten namelijk nog wel de klantenservice bellen.

Oplossingen

Klanten worden via e-mail op de hoogte gesteld van de nieuwe tool. Ook werkt de maatschappij nog aan een oplossing voor internationale klanten (de dienst is nu nog slechts toegankelijk voor Nieuw-Zeelandse klanten) en voor degenen die via een reisbureau hebben geboekt. Verder wordt er nog een oplossing gezocht voor groepsreserveringen, want hierbij is er ook nog geen toegang tot het systeem.