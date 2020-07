Embraer levert 17 vliegtuigen in tweede kwartaal

Embraer heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zeventien vliegtuigen afgeleverd, waaronder vier commerciële toestellen en dertien zakenjets.

Leveringen

Wat betreft de commerciële toestellen zijn er twee E175’s geleverd en twee E190-E2’s. Van de zakentoestellen zijn er twee Phenom 100’s geleverd, zeven Phenom 300’s, één Legacy 650, één Praetor 500 en twee Praetor 600’s.

Helvetic Airways

Hierbij leverde de bouwer ook de 1600e E-jet. Deze was voor Helvetic Airways. Verder heeft de Zwitserse maatschappij vier E190-E2’s die nog op bestelling staan omgeruild voor de grotere variant E195-E2.

Congo Airways

Ook Congo Airways veranderde een bestelling. In december bestelde de maatschappij twee E175’s en in plaats daarvan wil Congo Airways twee E190-E2’s. Bij de overeenkomst zit ook nog een optie voor de aankoop van twee andere vliegtuigen.

Phenom 300E

Ten slotte leverde de bouwer de eerste Phenom 300E. Deze was bestemd voor advocatenkantoor Dunham & Jones in Texas. De E staat voor enhanced en houdt onder andere in dat het toestel dankzij nieuwe motoren sneller is en het toestel heeft een groter vliegbereik dan zijn voorganger. Ook het interieur werd aangepakt. Het toestel kan nu met vijf inzittenden 2010 nautische mijl (ongeveer 3723 kilometer) vliegen bij een kruissnelheid van 464 kts (zo’n 859,33 kilometer per uur).