Icelandair houdt al het cabinepersoneel toch in dienst

Icelandair en cabinevakbond FFI hebben vannacht een akkoord bereikt over nieuwe collectieve afspraken. Daardoor wordt de beslissing om al het cabinepersoneel te ontslaan teruggedraaid.

Ontslag

In het weekend maakte de maatschappij bekend dat al het cabinepersoneel zou worden ontslagen en dat de piloten nu zouden moeten zorgen voor de veiligheid aan boord. Icelandair wilde nieuwe arbeidscontracten sluiten als onderdeel van een herstructureringsplan om de liquiditeit te verstevigen, maar dat was toen nog tevergeefs.

Stem

In een verklaring zegt Icelandair dat de nieuwe overeenkomst de luchtvaartmaatschappij in staat zal stellen haar activiteiten beter te stroomlijnen zonder dat cabinepersoneel salaris moet inleveren. Leden van de vakbond kunnen tot 27 juli hun stem uitbrengen over de nieuwe overeenkomst. Het besluit om al het cabinepersoneel te ontslaan is ingetrokken.

Clausule

Volgens de IJslandse nieuwswebsite mbl.is is de overeenkomst bijna identiek aan de overeenkomt die FFI-leden eerder deze maand weigerden. Wat wel anders is in de nieuwe overeenkomst is een clausule die een extra vrije dag regelt voor oudere cabinemedewerkers en een clausule over de ‘zesdaagse regel’.