Zwanenburgbaan meerdere keren buiten gebruik voor onderhoud

De Zwanenburgbaan is de komende tijd meerdere keren buiten gebruik voor onderhoud. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de bekabeling van alle verlichting in de start- en landingsbaan.

Onderhoud

Het onderhoud zal worden uitgevoerd van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli en maandag 27 juli tot en met 31 juli, dagelijks tussen 14 en 23 uur. In augustus zullen er vanaf maandagochtend 17 augustus tot vrijdagavond 28 augustus ook werkzaamheden worden uitgevoerd.

Corona

Door het lage aantal vliegbewegingen is de Zwanenburgbaan in de afgelopen maanden weinig ingezet. In de eerste twee weken van juli ging het om drie tot zes procent van de vliegbewegingen, gemiddeld tien tot twintig vluchten per dag. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, is gekozen om deze werkzaamheden vervroegd uit te voeren. Tijdens het onderhoud is de kans aanwezig dat de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan vaker worden ingezet.