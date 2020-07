Brancheorganisatie luchthavens: ‘herstel pas in 2024 verwacht’

Airports Council International Europe (ACI Europe), de Europese brancheorganisatie voor de industrie die de collectieve belangen van de Europese luchthavens behartigt, verwacht dat het herstel van passagiersaantallen naar pre-corona niveau tot 2024 zal duren. Eén jaar later dan verwacht.

Vertraging

“De vraag naar vliegreizen in Europa herstelt langzamer dan gehoopt”, zegt Olivier Jankovec, algemeen directeur bij ACI Europe. Passagiersaantallen bij Europese luchthavens vielen in juni 93 procent lager uit dan in juni 2019. Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van de afname van 98 procent in mei, had de brancheorganisatie beter verwacht. Dit doet ACI Europe besluiten een meer pessimistisch beeld te schetsen voor het herstel van de branche.

Verwachting

De organisatie voorspelt nu dat slechts 19 procent van de cijfers van juli 2019 zal zijn hersteld in juli van dit jaar. Eerder was dit nog 30 procent. Voornaamste redenen hiervoor zijn de reisrestricties die nog steeds gelden in het EU/Schengen gebied en het totale reisverbod voor veel landen buiten Europa.

Liquiditeit

“Gezien het drukke zomerseizoen, dat normaal goed is voor een groot aandeel in de omzet en overheid gefinancierde hulpprogramma’s die tot een einde komen in veel EU-landen en de toenemende druk van luchtvaartmaatschappijen op luchthavens om de kosten te verlagen, zal liquiditeit een blijvend punt van aandacht zijn richting de winter”, aldus Jankovec.