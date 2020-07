Cathay Pacific wil eind 2022 vijftig procent minder wegwerpplastic

Cathay Pacific wil tegen het einde van 2022 vijftig procent minder wegwerpplastic gebruiken. Dat is een van de doelen die de maatschappij stelt in het geüpdatete Sustainable Development Report uit 2019. In 2019 werd er al 32 miljoen stuks wegwerpplastic uit het assortiment verwijderd.

Rapport

“Dit rapport is opgesteld op het moment dat de economie werd opgeschrikt door de wereldwijde gezondheidscrisis COVID-19. Het is daarom belangrijker dan ooit om positiviteit te waarborgen, onze mensen te beschermen en onze gemeenschap te versterken, zodat we samen de uitdagingen van de huidige situatie kunnen aangaan”, zegt Augustus Tang, CEO bij Cathay Pacific. “Wij zijn vastbesloten om hier op een sociale en maatschappelijk verantwoorde een belangrijke rol in te vervullen waarbij we financieel succesvol zijn en blijven. Onze belofte om duurzaam te groeien op transparante en verantwoorde wijze is en blijft onveranderd.”

Afval

Vorig jaar zette de maatschappij al verschillende stappen richting meer duurzaamheid. Zo is er in 2019 bijna 2500 ton afval gerecycled en 563 ton overgebleven voedsel aan goede doelen gedoneerd. Er zijn zes nieuwe zuinigere A350’s toegevoegd aan de vloot waarvoor de komende tien jaar 1,1 miljoen ton aan duurzame brandstof moet worden aangeschaft.

Plantaardig

Verder heeft Cathay vorig jaar twee maanden de CO2-compensaties van het ‘Fly Greener’-programma van klanten verdrievoudigd. En sinds vorig jaar staat er een plantaardige maaltijd op het inflight-menu van het bedrijf OmniPork. The Pier, de eersteklas lounge op Hong Kong International Airport, biedt sinds twee jaar Beyond Meat als plantaardig alternatief aan.