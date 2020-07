China verplicht negatieve coronatest

Reizigers die naar China vliegen moeten voorafgaand hun vlucht een negatieve coronatest kunnen laten zien. Dat heeft de Civil Aviation Administration of China (CAAC) bekendgemaakt.

Test

De test mag niet ouder dan vijf dagen zijn en de instelling waar de test wordt afgenomen moet daarvoor goedkeuring hebben van de Chinese ambassade in het land.

Toelatingsregels

China hanteert momenteel nog strenge toelatingsregels voor internationale vluchten. Deze regels gelden in ieder geval tot oktober 2020. De maatregelen hielden in dat er vanuit ieder land één keer per week één vlucht van één maatschappij op één route naar China mag worden uitgevoerd. Dit werd later versoepeld naar twee vluchten per week.

Verbod

Nadat China het verbod versoepelde naar twee vluchten per week, versoepelden de Verenigde Staten ook het verbod op vluchten uit China naar twee keer per week. Tijdens het eerdere verbod gaf Amerika aan het beleid alleen te herzien als China dat ook zou doen, wat dus het geval was.