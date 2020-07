Finnair krijgt toestemming voor route Helsinki – Shanghai

Finnair heeft van de Chinese autoriteiten toestemming gekregen om vanaf 23 juli met een wekelijkse vlucht tussen Helsinki en Shanghai uit te voeren, waarvoor een Airbus A350 zal worden ingezet.

Grenzen

Finland heeft zijn grenzen opengesteld voor werkgerelateerde reizen vanuit China, maar de toegang tot Finland is voorlopig nog beperkt in afwachting van een besluit op EU-niveau. Momenteel vliegt Finnair naar meer dan dertig bestemmingen, met in totaal tachtig tot negentig vluchten per dag.

Strategie

“De heropening van onze Shanghai-route is geweldig nieuws voor onze klanten en een belangrijke stap voor ons, aangezien China een sleutelrol blijft spelen in de strategie van Finnair”, zegt Ole Orvér, Chief Commercial Officer, Finnair. “We kijken ernaar uit om onze service op de Chinese markt zo snel mogelijk te vergroten.”