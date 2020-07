IndiGo ontslaat tien procent personeel

IndiGo neemt afscheid van tien procent van het personeel. “Het is voor het eerst in de geschiedenis dat we zo’n pijnlijke maatregel nemen”, zegt het bedrijf in een verklaring. Het massaontslag is een van de maatregelen om de effecten van de pandemie het hoofd te bieden.

Maatregelen

De maatschappij zegt een van de weinige maatschappijen te zijn die de volledige salarissen in maart en april nog kon betalen. “Daaropvolgend moesten we een aantal maatregelen doorvoeren, zoals salariskorting, onbetaald verlof en andere kosten snijdende middelen. Maar helaas konden deze kostenbesparingen niet opwegen tegen het verlies aan inkomsten”, aldus IndiGo.

Plannen

Volgens de airline is het onmogelijk door de ‘economische storm’ heen te komen zonder ‘opofferingen’. Tien procent van het personeel zal het veld moeten ruimen. “Dit is inderdaad een erg ongelukkige gebeurtenis in het optimistische groeitraject dat we slechts zes maanden geleden voor onszelf hadden uitgewerkt. Maar deze pandemie heeft ons ertoe gedwongen onze beste plannen opnieuw te evalueren”, legt het bedrijf uit.

Ontslagen

IndiGo heeft geen specifieke personeelsaantallen genoemd en heeft ook niet bekendgemaakt op welke afdelingen de ontslagen zullen vallen. Getroffen medewerkers krijgen per dienstjaar één maandsalaris mee, met een maximum van twaalf maandsalarissen. Senior cabinemedewerkers kunnen nog een bonus krijgen. De verzekering van het ontslagen personeel wordt tot december 2020 verlengd.