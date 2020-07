KLM opent nieuwe route naar Riyad

KLM opent vanaf 28 september een route tussen Schiphol en Riyad in Saoedi-Arabië. De route zal vier keer per week worden uitgevoerd met een A330-200.

Tussenstop

Op de terugweg zal er een tussenstop worden gemaakt in Dammam in Saoedi-Arabië. Deze bestemming zat al wel in het netwerk van KLM. De A330 heeft 18 stoelen in world business class en 246 stoelen in economy class.

Midden-Oosten

“Het toevoegen van Riyad als nieuwe bestemming zal het netwerk van KLM in het Midden-Oosten versterken en helpen om het robuust te houden. De opening van Riyad betekent een uitbreiding van het aantal bestemmingen, maar niet van het aantal vluchten naar het Midden-Oosten, omdat Riyad wordt gecombineerd met een bestaande bestemming”, aldus KLM.

Golfstaten

Van een aantal andere routes naar de golfstaten zal het schema worden aangepast. De vluchten naar Muscat zullen vanaf 3 augustus een korte tussenstop in Abu Dhabi maken. Het gaat om drie vluchten per week. De route zal worden uitgevoerd met de Boeing 787-9 met 30 stoelen in world business class en 264 stoelen in economy class. De vluchten via Koeweit naar Bahrein worden vanaf 29 september hervat. Deze route zal drie keer per week worden uitgevoerd. Het vliegschema naar Dubai wordt niet gewijzigd.