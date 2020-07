Nieuwe vliegmaatschappij oprichten mag niet meer in Vietnam tot 2022

Een nieuwe luchtvaartmaatschappij oprichten mag tot 2022 niet meer in Vietnam omdat maatschappijen wereldwijd proberen te herstellen van de gevolgen van de pandemie. Dat heeft vicepremier Trinh Dình Dung bekendgemaakt, melden verschillende lokale media.

2022

Pas als de luchtvaartindustrie is hersteld van de coronacrisis, kunnen startups weer een vlieglicentie krijgen. Het Vietnamese ministerie van Transport stelde deze maatregel al in mei voor. Het jaartal 2022 is volgens de minister van Transport het meest optimistische scenario voor de terugkeer van de vraag die gelijk is aan de tijd voor de coronacrisis.

Licentie

Dit is slecht nieuws voor een aantal Vietnamese startups die de komende maanden wilden gaan vliegen, zoals Vietstar Airlines Multirole Corporation en Kite Air. Zij waren in de race om een vlieglicentie te krijgen, maar die zal dus niet worden gegeven.

Binnenlands

Het land heeft 214 vliegtuigen, waarvan nu nog maar de helft wordt gebruikt. Daarom wil het ministerie van Transport eerst het binnenlandse vliegverkeer herstellen voordat er naar de toekomst wordt gekeken.