Processen nieuwe luchthaven Berlijn getest

Ongeveer 400 vrijwilligers hebben dinsdag diverse toekomstige processen op de nieuwe luchthaven Berlijn Brandenburg (BER) getest. Voor het eerst waren dit bijna uitsluitend deelnemers die niet tot de luchthaven zelf behoorden, aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Toetsing

In de voorbije weken zijn er ook al diverse zaken getest, met als belangrijk verschil dat het hierbij voornamelijk om directe medewerkers van het nieuwe vliegveld ging. Engelbert Lütke Daldrup, directeur BER, heette de deelnemers dinsdag welkom.

"Vielen Dank für Ihre Neugier:" Flughafenchef E. Lütke Daldrup begrüßte heute die Komparsen beim Probebetrieb für den BER. Zum ersten Mal waren mehr als 400 freiwillige Tester im Terminal T1. pic.twitter.com/rWJ0LApUM7 — Berlin Airport Corporate News (@fbb_corporate) July 21, 2020

Vertraagd

In de aanloop naar de opening van het vliegveld, zullen 9.000 vrijwilligers alle processen op de proef stellen. Ze testen onder meer het inchecken, het afgeven van bagage, veiligheidscontroles en aankomstprocedures. Eind oktober zal de ‘nieuwe’ luchthaven na ongeveer negen jaar vertraging in gebruik worden genomen. De verantwoordelijke bouwautoriteiten hebben het gebruik van de hoofdterminal T1 nu goedgekeurd. Of terminal 2 dan ook klaar is, is onzeker. Door de corona-crisis verwacht de exploitant echter al een aanzienlijk lagere bezettingsgraad wanneer de eerste vliegtuigen opstijgen.