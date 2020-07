Twee KLM-stewardessen in de Tweede Wereldoorlog: nieuwe expositie Aviodrome

In een nieuwe expositie van Aviodrome staan deze zomer de verhalen van Trix Terwindt en Hilda Bongertman centraal. Zij behoorden tot de eerste lichting stewardessen die voor de Tweede Wereldoorlog voor KLM werkten. De een ging in het verzet, de ander bij de NSB.

Eigen pad

Toen de Duitsers Nederland bezetten, bleven de toestellen aan de grond en kozen de dames ieder een ander pad. Een van hen ging in het verzet, de ander sloot zich aan bij de NSB. De tentoonstelling is vanaf zaterdag 25 juli te zien in de vertrekhal van het 1928 Schipholgebouw op het terrein van het luchtvaartmuseum. Dit is een exacte replica van Schiphol uit de tijd dat Bongertman en Terwindt hun vluchten maakten. In de expositie zijn onder andere persoonlijke foto’s en scans van brieven en kaarten te zien die verzetsstrijder Terwindt na de oorlog ontving van koningin Wilhelmina en de Duitse officieren die haar tijdens de oorlog bewaakten.

Hilda Bongertman in de deuropening van een Douglas DC-2, vlak voor haar eerste vlucht – ©Aviodrome

Gevaarlijk

“We willen vooral laten zien hoe het er aan toe ging als stewardess in de beginjaren”, vertelt Lars Janssen, coördinator evenementen en tentoonstellingen bij het Aviodrome. “Want het was destijds een enorm gevaarlijk beroep en zeker niet voor iedereen weggelegd. Er stortten toen nog regelmatig vliegtuigen neer en er zijn op die manier ook stewardessen om het leven gekomen.” Het museum wil met deze expositie ook laten zien voor welke keuzes deze vrouwen hebben gestaan.

Eerste stewardessen van de KLM. Hilda staat helemaal links, Trix achtste van rechts – ©Aviodrome

Schat

Enkele jaren geleden ontving Aviodrome de persoonlijke bezittingen van Trix Terwindt. Janssen noemt het een historische schat en een enorme eer. Ook vindt hij het heel bijzonder dat dit in de historische vertrekhal te zien zal zijn: “Het ziet er daar exact uit als de hal waar Trix en Hilda doorheen liepen op weg naar hun eerste sollicitatiegesprek en als de plek waar ze zich later voorbereidden op hun vluchten. Je ziet ze bijna zitten.”

Trix Terwindt, op haar route ergens in Europa – ©Aviodrome