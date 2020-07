Deense chartermaatschappij Jet Time is failliet; verder als Jettime

De Deense vakantievlieger Jet Time heeft faillissement aangevraagd als gevolg van de coronacrisis. Toch betekent dit niet het einde voor de maatschappij: de vliegactiviteiten gaan door onder een nieuwe Deense chartermaatschappij met de naam Jettime.

Post-corona

Eigenaar Lars Thuesen is van mening dat er na de coronacrisis weer ruime is voor een Deense chartermaatschappij. “Ik ben ervan overtuigd dat er na het coronavirus ruimte is voor een sterke, onafhankelijke en winstgevende Deense chartermaatschappij die Scandinavische charterklanten kan bedienen.”

Coronacrisis

Door de coronacrisis werd het bedrijf financieel onhoudbaar. Ook kwam er niet genoeg steun vanuit de overheid. “De chartermarkt zal naar verwachting pas in de zomer van 2021 terugkeren naar een winstgevend niveau. Met het verstrijken van de algemene hulppakketten in juli en augustus en zonder enige specifieke steun aan luchtvaartmaatschappijen, behalve SAS, waren er helaas geen voorwaarden om de oude Jet Time voort te zetten. De nieuwe Jettime zal gemakkelijker kunnen navigeren door een sterk verliesgevend winterseizoen van 2020/21 en sterker voor de volgende zomer ‘, aldus Thuesen.

Kosten

De vliegtuigen van Jet Time staan sinds 23 maart aan de grond en 95 procent van de medewerkers is ontslagen. De vaste kosten bedragen 40 miljoen Deense kronen per maand (ongeveer 5,4 miljoen euro) en tot en met april 2021 is er geen zich op een rendabel inkomen. In het tweede kwartaal van 2020 ontving het bedrijf bijna 80 miljoen Deense kronen (zo’n 10,7 miljoen euro) aan salariscompensaties en subsidies voor vaste kosten, maar dit was niet genoeg om het bedrijf te redden.

Activa

Delen van de activa van Jet Time worden in het nieuwe bedrijf voortgezet, waaronder een paar medewerkers, CEO Jørgen Holme, vijf B737’s, technische platforms en start- en landingsvergunningen.