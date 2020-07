Einde van een tijdperk: 747 Qantas voor het laatst de lucht in

Het 747-hoofdstuk van Qantas is definitief voorbij. De allerlaatste 747-400 – VH-OEJ – is op het moment van schrijven bezig met de laatste vlucht naar Los Angeles, vanaf waar het in de Mojave woestijn zal pensioneren.

Paus

Qantas’ eerste vrouwelijke piloot, Sharelle Quinn, is de gezagvoerder van de laatste vluchten van de Queen of the Skies. “Ik heb 36 jaar op dit toestel gevlogen en dat was een waar privilege”, vertelt Quinn. “Van de paus tot popsterren, onze 747’s hebben meer dan 250 miljoen mensen veilig op hun bestemming gebracht.”

Laatste vlucht

Het toestel neemt ook nog voor de laatste keer een lading vracht mee om in Los Angeles af te leveren. Vanaf Sydney vertrok het vliegtuig om 14 uur (lokale tijd) en deed het eerst een flyby bij de haven en bij stranden in de buurt. Ook langs het HARS Museum werd nog een laatste keer gevlogen. Daar staat de VH-OJA tentoongesteld.

Afscheidsvluchten

De maatschappij voerde voorafgaand de pensionering drie afscheidsvluchten uit. Qantas 747 fleet captain Owen Weaver zegt dat de 747 een speciaal plekje heeft in de harten van veel Australiërs: “De 747 is een geweldig vliegtuig geweest en het is passend om het einde te vieren van vijf decennia historische momenten voor de nationale maatschappij en luchtvaart in Australië.”

Eerste

De eerste 747 kwam in 1971 bij de vloot. “Deze drie vluchten bieden de laatste kans om met de Qantas 747 te vliegen voordat deze vertrekt. Sommige van onze frequent flyers en luchtvaartenthousiasten zijn net zo dol op het vliegtuig als wij en hebben de afgelopen jaren duizenden uren aan boord van het toestel doorgebracht”, aldus Weaver.