Ethiopian 777 vat vlam op luchthaven Shanghai

Een vrachtvliegtuig van Ethiopian Airlines is woensdag in brand gevlogen op Pudong Shanghai Airport. Het toestel zou vanaf Shanghai naar Sao Paulo-Santiago vliegen via Addis Ababa.

Brand

De B777 met registratie ET-ARH vatte tijdens het inladen van de vracht vlam. Er zijn geen gewonden geraakt. De brand werd gelust door de hulpdiensten. De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak van het incident.

Video

Nadat het vuur uitbrak, weken enkele vluchten uit voorzorg uit naar Shanghai Hongqiao International Airport. Op onderstaande beelden is het brandende toestel te zien.

Yet another video of the burning Ethiopian 777F ET-ARH at Shanghai Pudong Int'l Airport. A fire truck drove pass right in front of the camera. The background voice is a commercial in the radio. #AvGeek pic.twitter.com/BQ7c4hImji — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) July 22, 2020

Another video of the burning Ethiopian 777F at Shanghai circulating on Chinese social media show the airport fire department on scene and the fire seems to be under control. #BreakingNews #AvGeek pic.twitter.com/OcP0pxNcd8 — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) July 22, 2020

Here is a video circulating on Chinese social media of the burning @flyethiopian 777F at Shanghai Pudong Airport. It's most definitely a hull loss at this point. #BreakingNews #AvGeek pic.twitter.com/FN98d6QNrJ — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) July 22, 2020