Etihad weer naar Shanghai

Etihad vliegt vanaf 27 juli weer naar Shanghai vanaf Abu Dhabi. De route zal in eerste instantie één keer per week worden uitgevoerd met een Boeing 777-300ER.

Zakenreiziger

Volgens de maatschappij is er vooral vanuit zakenreizigers vraag naar deze route. “Met het hervatten van de passagiersdiensten tussen Abu Dhabi en Shanghai komen we tegemoet aan de grote vraag van zakenreizigers in de VAE, China en andere economieën in het Midden-Oosten en Afrika. We zijn onze klanten en partners enorm dankbaar voor hun voortdurende loyaliteit en we staan klaar om indien mogelijk meer frequenties naar China te vliegen”, aldus Robin Kamark, Chief Commercial Officer bij Etihad Aviation Group.

Restricties

Begin juli maakte de maatschappij al bekend het netwerk op te schalen naar 58 bestemmingen. De reisrestricties van de Verenigde Arabische Emiraten waren toen net versoepeld. Het was toen alweer toegestaan om over te stappen in de VAE en even later werd het ook weer mogelijk om Dubai in te reizen.