KLM weer naar China

Na een opschorting van zo’n vijf maanden, vliegt KLM sinds deze week weer naar China. Dinsdag ging de eerste passagiersvlucht weer van Schiphol naar Shanghai. Vrachtvluchten gingen de afgelopen weken nog wel naar China.

Route

Er wordt gestart met één vlucht per week naar Shanghai met een Boeing 777-300. In Seoel zal er een tussenstop worden gemaakt. KLM-topman Pieter Elbers en economic counselor van de Chinese ambassade Zhang Guosheng waren aanwezig bij het vertrek van de ‘eerste’ vlucht.

Netwerk

“De hervatting van de vluchten naar Shanghai zijn een voorzichtig maar positief teken van herstel en illustreert onze goede relatie met China en onze partners daar. KLM is het netwerk zorgvuldig aan het uitbreiden, zodat onze klanten zoveel mogelijk keuze hebben in bestemmingen. Dat we Shanghai nu weer kunnen aanbieden, is een belangrijke mijlpaal bij de moeizame wederopbouw van het KLM-routenetwerk in een moeilijke tijd”, aldus Pieter Elbers.

Opschorting

Eind januari namen steeds meer maatschappijen de beslissing om vluchten naar China op te schorten vanwege het coronavirus. Het duurde toen nog even voordat KLM alle vluchten naar China op zou schorten. In eerste instantie werden vanaf 30 januari de directe vluchten tussen Chengdu en Hangzhou opgeschort. Het aantal wekelijkse vluchten naar Shanghai werd teruggebracht van elf naar zeven keer per week. Vanaf 31 januari werden de vluchten naar Xiamen opgeschort. Even later besloot de maatschappij na aanhoudende kritiek toch om alle vluchten op te schorten.