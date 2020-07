Lockheed Martin verhoogt winstverwachting

Lockheed Martin heeft de winstverwachting verhoogd nadat er een hogere kwartaalomzet werd bereikt door de afdeling die de F-35 produceert. De aandelen stegen met 3,6 procent na dit nieuws.

Verwachting

Eerder verwachtte Lockheed een winst per aandeel in 2020 tussen de 23,65 en 23,95 dollar. Dat is nu bijgesteld naar een verwachting tussen 23,75 dollar en 24,05 dollar. “De proactieve inspanningen van het bedrijf en de Amerikaanse overheid, vooral met betrekking tot de toeleveringsketen, hebben de verstoringen die werden veroorzaakt door Covid-19 gedeeltelijk helpen verzachten”, zegt Lockheed Martin in een verklaring.

Resultaat

De kwartaalomzet steeg met 17,2 procent naar 6,50 miljard dollar. De totale omzet steeg met 12,4 procent naar 16,22 miljard. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal dat eindigde op 28 juni tot 1,63 miljard of 5,79 per aandeel, tegen 1,42 miljard of 5 per aandeel, een jaar eerder.

Schadevergoeding

Bijna gelijktijdig met de winstverwachting werd bekend dat Lockheed Martin in onderhandeling is met het Pentagon over een schadevergoeding. Bloomberg schrijft dat het Amerikaanse ministerie van Defensie een financiële compensatie zal ontvangen voor onbruikbare F-35 onderdelen, geleverd door Lockheed.

Onbruikbaar

De betreffende onderdelen waren niet kapot of defect, maar konden vanwege ontbrekende elektronische gegevens niet gebruikt worden. Bij een aanzienlijk aantal F-35 onderdelen zijn dit soort gegevens essentieel. Het gaat dan om informatie over de gebruiksgeschiedenis en levensduur. Als dit ontbreekt, kan het onderdeel niet geïnstalleerd worden in een toestel. Over de hoogte van de schadevergoeding is niets bekend gemaakt.