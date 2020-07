‘PIA huurt Hi Fly in voor repatriëring Pakistanen’

Pakistan International Airlines (PIA) heeft chartermaatschappij Hi Fly ingehuurd voor de repatriëring van Pakistaanse staatsburgers. Dit naar aanleiding van het vliegverbod dat door diverse luchtvaartautoriteiten tegen PIA is ingesteld.

Vliegverbod

De European Aviation Safety Commission (EASA) heeft PIA eerder deze maand verboden nog door het Europese luchtruim te vliegen. Dit vliegverbod is tot stand gekomen nadat is gebleken dat een groot deel van Pakistaanse piloten niet over een geldig vliegbrevet beschikt. Ook de Amerikaanse overheid heeft inmiddels besloten dat PIA geen vluchten meer mag uitvoeren naar de Verenigde Staten.

Parijs – Islamabad

Door het vliegverbod is er geen directe vliegverbinding tussen Europa en Pakistan, een traject waar op dit moment veel vraag naar is. The Express Tribune, een Pakistaanse krant, meldt dat Hi Fly toestemming heeft van de Pakistaanse luchtvaartautoriteit voor de uitvoering van een vlucht voor PIA. Het gaat om een vlucht van Parijs naar Islamabad op woensdag 22 juli voor maximaal 250 passagiers. Ook zou de Portugese chartermaatschappij passagiers mee mogen nemen op de terugweg.