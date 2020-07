Qatar Airways eist 5 miljard dollar van VAE, Bahrein, Saoedi-Arabië en Egypte

Qatar Airways eist vijf miljard dollar van de VAE, Bahrein, Saoedi-Arabië en Egypte nadat de blokkade die deze landen instelden illegaal werd verklaard door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Schadevergoeding

De maatschappij start vier internationale investeringsarbitrages en eist minstens vijf miljard dollar als schadevergoeding. In een verklaring zegt Qatar Airways drie decennia lang geïnvesteerd te hebben in de vier landen met als doel honderdduizenden passagiers te bedienen en tienduizenden tonnen vracht per jaar van en naar deze landen te transporteren.

Verdragen

“Het besluit van de blokkerende staten om Qatar Airways te verhinderen in hun land te opereren en door hun luchtruim te vliegen, is een duidelijke schending van de burgerluchtvaartverdragen en van verschillende bindende overeenkomsten die zij hebben ondertekend. Na meer dan drie jaar inspanningen om de crisis vriendschappelijk op te lossen via dialoog, hebben we besloten om kennisgevingen van arbitrage uit te sturen en alle rechtsmiddelen in te zetten om onze rechten te beschermen en een volledige compensatie voor de schade te bekomen. De blokkerende staten moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun illegale acties in de luchtvaartsector, waaronder het niet nakomen van hun verplichtingen uit bilaterale en multilaterale overeenkomsten en het internationaal recht”, aldus Akbar Al Baker, CEO van de Qatar Airways Group.

Terroristen

De blokkade werd in 2017 ingesteld door de vier landen die de Qatarese overheid ervan beschuldigen terroristen te steunen. Dit zorgt voor hogere kosten bij Qatar Airways omdat de maatschappij nu steeds om moet vliegen. Sinds de blokkade werden er daardoor bijna twintig bestemmingen niet meer aangevlogen door Qatar Airways. Overvliegen werd alleen nog door Bahrein toegestaan, maar landen niet. Dit is voor Qatar Airways de enige mogelijkheid om van en naar Doha te vliegen, omdat het luchtruim van Qatar is ingesloten door die landen.