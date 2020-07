United Airlines diep in het rood: ‘slechtste kwartaal in 94 jaar’

Het tweede kwartaal van United Airlines was naar eigen zeggen het slechtste kwartaal in de 94-jarige geschiedenis van de maatschappij. Er werd een nettoverlies van 1,6 miljard dollar genoteerd en een aangepast nettoverlies van 2,6 miljard dollar.

Resultaat

Ten opzichte van vorig jaar was de operationele omzet 87,1 procent lager en de capaciteit kwam 87.8 procentpunt lager uit. Aan het begin van deze week bedroeg de liquiditeit in de kas nog 15,2 miljard euro. De maatschappij verwacht dat dit toeneemt tot 18 miljard euro in het derde kwartaal.

Verlies

Momenteel verliest United zo’n 40 miljoen dollar per dag. In het derde kwartaal moet dat nog een verlies van 25 miljoen dollar per dag zijn. De maatschappij zegt te verwachten minder verlies te hebben gemaakt dan de grote concurrenten. “We hebben dit bereikt door snel en nauwkeurig de impact te voorspellen die Covid zou hebben op de passagiers- en de vrachtvraag. We hebben ons schema nauwkeurig afgestemd op de verminderde vraag en we hebben de grootste schuldfinancieringsovereenkomst in de luchtvaartgeschiedenis afgerond en de kosten voor ons hele bedrijf verlaagd”, aldus United Airlines.