USAF neemt Turkse F-35’s over

Acht F-35A’s die aan Turkije zouden worden geleverd, zullen aan de F-35 vloot van de Amerikaanse luchtmacht worden toegevoegd. Dit staat in een officiële bekendmaking van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Aanpassing

In een publicatie over afgesloten defensie-contracten staat te lezen dat er een aanpassing komt op een lopend contract met Lockheed Martin. De betreffende acht F-35A’s voor Turkije zouden in 2022 en 2023 aan Turkije worden afgeleverd. Wanneer deze toestellen van de band afrollen zullen ze dus niet naar Turkije gaan, maar in de VS blijven.

Stopgezet

Vorig jaar werd Turkije volledig uit het F-35 programma gezet. Productie van F-35 onderdelen door Turkse bedrijven werd stopgezet, Turkse piloten en technici werden vanuit Amerika teruggestuurd naar Turkije. Reden hiervoor was de Turkse aankoop van Russische luchtdoelraketten. Via dit Russische wapensysteem zou geheime stealth-technologie van de F-35 aan Rusland kunnen worden doorgespeeld.

Turkse F-35A op de Amerikaanse vliegbasis Luke © Leonard van den Broek

Opslag

Naast de nog af te leveren acht toestellen, zijn er nog meer Turkse F-35’s ‘over’. Zes F-35’s waren al operationeel vanaf de vliegbasis Luke om Turks luchtmachtpersoneel op te leiden. Deze toestellen staan nu in lange termijn opslag, in afwachting van een definitief besluit over de bestemming. Iemand interesse in een F-35? Bouwjaar 2018, goed onderhouden, van eerste eigenaar, weinig kilometers op de klok, altijd binnen gestaan. Prijs n.o.t.k.