Amerikaanse grens over kan binnenkort vanaf Brussels Airport

Binnenkort wordt het mogelijk om op Brussels Airport alvast de Amerikaanse grens over te gaan. Er zal een preclearance faciliteit worden geïnstalleerd op de luchthaven, waar zo’n dertig Amerikaanse douaniers gestationeerd zullen worden.

Akkoord

Alexander de Croo, de Belgische minister van financiën, bevestigde tegen Vlaamse media dat hierover vorige week een akkoord is gesloten. Hiermee wordt het de derde Europese luchthaven met een Amerikaanse preclearance faciliteit: Dublin en Shannon hebben er ook een.

Schiphol

Op Schiphol is er nog geen preclearance, maar daarover liepen een aantal jaar geleden wel gesprekken. In 2017 startte het kabinet onderhandelingen. Een jaar later kwam Rutte met een intentieverklaring, toen hij op bezoek was bij de Amerikaanse president. Eerdere politieke onderhandelingen over preclearance werden opgeschort, toen Trump een inreisverbod voor moslims naar de VS instelde.