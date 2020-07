DHL breidt vloot uit met vier omgebouwde 767’s

DHL Express breidt de vloot uit met vier omgebouwde 767-300’s. Hiermee wil de vrachtmaatschappij haar vloot moderniseren en vergroten.

Long-haul

Het toestel komt bij de long-haul vloot, welke milieuvriendelijker en kostenefficiënter moet worden. De toestellen zijn omgebouwd van een passagiers- naar een vrachtconfiguratie om te voldoen aan de behoeften van DHL Express. Ook wil het bedrijf hiermee voldoen aan de stijgende vraag naar vracht.

Investeren

“We zijn verheugd om extra Boeing 767-vrachttoestellen toe te voegen aan de DHL Express-vloot”, zegt Geoff Kehr, senior vice-president Global Air Fleet Management bij DHL Express. “We hebben het 767-300F-model jarenlang in onze wereldwijde vloot gebruikt en kijken ernaar uit om te blijven investeren door meer 767-300BCF’s toe te voegen. Het type biedt veelzijdigheid en we waarderen de mogelijkheid om de efficiëntie verder te verbeteren en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit brengt ons dichter bij onze doelstellingen voor Strategie 2025 en zorgt ervoor dat we onze klanten de best mogelijke kwaliteit bieden.”