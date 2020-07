Emirates dekt kosten als passagiers corona oplopen op vakantie

Emirates dekt de kosten voor passagiers als zij op hun vakantie besmet raken met het coronavirus. De maatschappij betaalt dan 14 dagen medische kosten tot 150.000 euro en quarantainekosten van 100 euro per dag.

Verzekering

Deze dekking is gratis en zit inbegrepen bij alle tickets, ongeacht de klasse of bestemming. De verzekering is onmiddellijk geldig voor reizigers die met Emirates vliegen tot 31 oktober 2020 (eerste vlucht moet op of vóór 31 oktober 2020 worden voltooid). De dekking is geldig voor 31 dagen vanaf het moment dat ze de eerste vlucht nemen. “Dit betekent dat Emirates passagiers kunnen blijven profiteren van deze dekking, zelfs als ze verder reizen naar een andere stad na aankomst op hun bestemming”, zegt de maatschappij.

Passagiers

“Emirates heeft hard gewerkt om verschillende maatregelen te treffen op de grond en in de lucht om het risico op infectie te beperken. Daarnaast hebben we ook ons boekingsbeleid vernieuwd om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden. We brengen dit nu naar een hoger niveau door als eerste in de industrie onze passagiers gratis wereldwijde dekking te bieden voor medische kosten en quarantainekosten van Covid-19 als deze kosten gemaakt moeten worden tijdens hun reis. Het is een investering van onze kant, maar we zetten onze passagiers op de eerste plaats en we denken dat ze dit initiatief hartelijk zullen verwelkomen”, zegt Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO bij Emirates.